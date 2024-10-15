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17:23, 15 октября 2024Силовые структуры

Хозяина российского пункта выдачи заказов задержали за сбыт марихуаны на работе

В Севастополе задержали хозяина ПВЗ за сбыт марихуаны на рабочем месте

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Севастополе сотрудники правоохранительных органов задержали 45-летнего руководителя одного из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса, которого заподозрили в сбыте наркотиков на рабочем месте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, хозяин ПВЗ приобрел у неустановленных лиц партию марихуаны и хранил ее в подсобном помещении для дальнейшего сбыта. В ходе обысков в помещении были найдены пакет с 600 граммами запрещенных веществ, электронные весы, мобильный телефон и более 190 тысяч рублей наличными, которые могли быть получены преступным путем.

Сам мужчина, желая избежать ответственности за сбыт, сообщил, что приобрел наркотики для личного потребления. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества») УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

Ранее силовики задержали 15-летнюю сотрудницу маркетплейса, подозреваемую в продаже наркотических средств через ПВЗ в Москве. Девушку смогли вычислить благодаря камерам видеонаблюдения.

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      Олеся Мицкевич
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