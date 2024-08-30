Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:58, 30 августа 2024Силовые структуры

Российская студентка устроилась в пункт выдачи маркетплейса и продавала там наркотики

В Москве задержали 15-летнюю работницу маркетплейса за сбыт наркотиков через ПВЗ

Фото: Ярослав Чингаев / Коммерсантъ

Правоохранительные органы задержали 15-летнюю сотрудницу маркетплейса Ozon, подозреваемую в продаже наркотических средств через пункт выдачи заказов (ПВЗ) в Москве. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным канала, все произошло в ПВЗ на Варшавском шоссе. Студентка Московского кинологического колледжа им. Скрябина устроилась на лето в пункт выдачи, а через некоторое время решила заняться криминальным бизнесом. Прямо на работе она расфасовывала запрещенные вещества и сбывала их курьеру.

Девушку смогли вычислить благодаря камерам видеонаблюдения. Ее задержали на рабочем месте во время очередной передачи. При обыске силовики обнаружили электронные весы и 40 свертков с неизвестным веществом — все было направлено на экспертизу.

Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе маркетплейса, задержанная, предварительно, является внештатным работником партнерского пункта выдачи, а запрещенные вещества не проходили через систему логистики Ozon и не продавались через витрину. Курьеры маркетплейса, по данным пресс-службы, также не принимали участие в криминальной схеме.

Сейчас ПВЗ закрыт для клиентов до выяснения обстоятельств.

Ранее другого сотрудника пункта выдачи Ozon из Москвы обвинили в изнасиловании 16-летней девочки-подростка.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Командующий ВСУ обратился с угрозой к раскрывшей причину падения F-16 депутату

      Страны БРИКС ищут общие пути решения проблемы климата. Почему зеленые технологии так важны?

      СК России возбудил уголовное дело по факту отравления детей в детском саду

      Россиянки ринулись скупать «Виагру»

      РФС договорился с УЕФА о времени начала матчей Кубка России

      В России ответили на призыв экс-игрока «Локомотива» убивать мирных граждан под Курском

      Зеленский захотел встретиться с премьером Индии до выборов в США

      Рудковская рассказала о фейковых товарах в бутиках люксовых брендов в Европе

      Киев уличили в попытке скрыть настоящую причину гибели F-16 на Украине

      Выгоду России от глобального потепления оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше