Российская студентка устроилась в пункт выдачи маркетплейса и продавала там наркотики

В Москве задержали 15-летнюю работницу маркетплейса за сбыт наркотиков через ПВЗ

Правоохранительные органы задержали 15-летнюю сотрудницу маркетплейса Ozon, подозреваемую в продаже наркотических средств через пункт выдачи заказов (ПВЗ) в Москве. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным канала, все произошло в ПВЗ на Варшавском шоссе. Студентка Московского кинологического колледжа им. Скрябина устроилась на лето в пункт выдачи, а через некоторое время решила заняться криминальным бизнесом. Прямо на работе она расфасовывала запрещенные вещества и сбывала их курьеру.

Девушку смогли вычислить благодаря камерам видеонаблюдения. Ее задержали на рабочем месте во время очередной передачи. При обыске силовики обнаружили электронные весы и 40 свертков с неизвестным веществом — все было направлено на экспертизу.

Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе маркетплейса, задержанная, предварительно, является внештатным работником партнерского пункта выдачи, а запрещенные вещества не проходили через систему логистики Ozon и не продавались через витрину. Курьеры маркетплейса, по данным пресс-службы, также не принимали участие в криминальной схеме.

Сейчас ПВЗ закрыт для клиентов до выяснения обстоятельств.

Ранее другого сотрудника пункта выдачи Ozon из Москвы обвинили в изнасиловании 16-летней девочки-подростка.