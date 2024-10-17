Россиянин установил контакт с куратором с Украины и стал фигурантом дела о госизмене

ФСБ задержала воронежца за участие в деятельности террористической организации

Уголовные дела возбуждены в отношении жителя Воронежа, который установил и поддерживал контакт с представителями украинского военизированного объединения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Воронежской области.

По данным ведомства, по заданию куратора мужчина 2005 года рождения передал Украине координаты российской волонтерской организации, осуществляющей деятельность в рамках специальной военной организации, распространил антироссийские листовки, извлеченные из тайника, и поджег шкаф магистральной связи ЮВЖД. В настоящее время он находится под стражей.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные по статьям 275 («Государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству»), 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») и 281 («Совершение поджога объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва обороноспособности России») УК РФ.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о госизмене в отношении жителя Еврейской автономной области, который перевел деньги на помощь украинским военным.