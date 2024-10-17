Россиянина осудили за похищение человека и требования переписать на него имущество

В Челябинской области суд приговорил мужчину к 7,5 года за похищение человека

В Челябинской области суд приговорил к семи с половиной годам колонии строгого режима местного жителя, который вместе с подельниками похитил человека и требовал от него переписать имущество. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

Мужчину признали виновным по статьям 126 («Похищение человека») и 163 («Вымогательство») Уголовного кодекса России.

По версии следствия, осужденный похитил жителя региона и, угрожая, требовал передать ему права собственности на имущество пострадавшего.

Ранее следователи в Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела в отношении банды, которая занималась разбойными нападениями и вымогательством.

