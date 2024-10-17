Россиянина осудили за сотрудничество с разведкой Украины и надписи против СВО на баннерах

В Якутии суд приговорил мужчину к 4 годам за сотрудничество с разведкой Украины

Верховный суд Республики Саха (Якутия) приговорил к четырем годам колонии общего режима 40-летнего местного жителя, который сотрудничал с разведкой Украины и наносил надписи против специальной военной операции (СВО) на баннерах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину также оштрафовали на 20 тысяч рублей. Его признали виновным по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством») УК РФ.

По версии следствия, в октябре 2022 года осужденный начал переписываться с представителем военной разведки Украины и договорился передавать ему информацию, которая могла быть использована против России. С ноября 2022 года по февраль 2023 года осужденный передавал сведения о социально-экономической ситуации в республике, мобилизации и отношении местного населения к СВО. Мужчина также наносил надписи против СВО на баннеры с символикой в поддержку спецоперации.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы жителя Севастополя, который, будучи завербованным сотрудниками Службы безопасности Украины, передавал им данные о дислокации объектов Российской армии и готовился устроить теракт.