Завербованного СБУ россиянина осудили за подготовку теракта

Завербованному СБУ севастопольцу дали 21 год колонии за подготовку теракта

Южный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы жителя Севастополя, который, будучи завербованным сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), передавал им данные о дислокации объектов Российской армии и готовился устроить теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, мужчина был завербован СБУ в 2022 году. По заданию ее представителя он собирал и передавал данные об актуальных местах дислокации в Севастополе объектов Вооруженных сил России. Кроме того, севастополец планировал совершить поджог одного из административных зданий города — для этого он прошел соответствующее обучение и приобрел необходимые средства.

Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ. Его признали виновным в государственной измене, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и приготовлении к теракту.

Первые четыре года севастополец будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии особого режима.

Ранее следователи предъявили обвинение Александре Житенко, работавшей посудомойкой в Кадетском корпусе Следственного комитета России имени Александра Невского. Женщине вменяется участие в террористической организации.