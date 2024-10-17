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10:41, 17 октября 2024Силовые структуры

Россиянина задержали с партией замаскированного под шоколадные батончики гашиша

В Рязани задержали наркосбытчика с партией замаскированного под шоколадки гашиша

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Полиция задержала 38-летнего наркосбытчика с партией замаскированного под шоколадные батончики гашиша. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, по заданию кураторов из теневого наркомаркета безработный местный житель забрал из тайника упаковку с десятью брикетами гашиша, обернутыми в оригинальную упаковку из-под шоколадных батончиков известной марки. Запрещенные вещества он привез на машине в Рязань, где планировал распространить через тайники, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ. Фигурант находится под стражей.

Ранее жительница Урала заказала таблетки-жиросжигатели из Казахстана и получила штраф за содержание в них ядовитого вещества, которое запрещено для ввоза в Россию.

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      Олеся Мицкевич
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