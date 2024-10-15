Россиянка заказала жиросжигатели из Казахстана и получила штраф

Жительницу Урала оштрафовали за заказ жиросжигателей с ядовитым веществом

Жительница Урала заказала таблетки-жиросжигатели из Казахстана и получила штраф. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, опасную посылку из-за границы обнаружили таможенники в екатеринбургском аэропорту Кольцово. В составе таблеток было найдено ядовитое вещество, которое запрещено для ввоза в Россию.

Сотрудники таможни изъяли все 108 пилюль жиросжигателя. Получателем посылки оказалась девушка из города Режа — она получила штраф.

Ранее в Москве задержали 37-летнего мужчину при получении посылки с гашишем из Таиланда.