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10:15, 17 октября 2024Силовые структуры

Россиянка измазала кетчупом иконы в православном соборе и попалась

В Астрахани поймали женщину, которая измазала кетчупом иконы в Успенском соборе

Кадр: МВД Медиа

В Астрахани задержана 48-летняя местная жительница, которая пришла в Успенский собор и измазала две иконы кетчупом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным правоохранителей, женщина действовала незаметно для священнослужителей и посетителей. Она измазала кетчупом иконы Николая Чудотворца и Казанской Божьей Матери. После задержания она призналась в содеянном, но объяснить причину своего поступка не смогла, сославшись на душевную травму. Все материалы полицейские отправили в следственные органы.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил к обязательным работам мужчину, который пьяным пришел в храм и разбил там защитное стекло иконы.

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      Анна Габай
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