Россиянка перекрестила ухажера в номере отеля и поплатилась

78.ru: петербурженка перекрестила пригласившего ее в отель ухажера и была избита

Жительница Санкт-Петербурга перекрестила ухажера, пригласившего ее в номер отеля вместе с подругой, и поплатилась. Мужчина вышел из себя и избил россиянку. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям телеканала, все произошло в отеле на Большеохтинском проспекте. В номере находились трое. Мужчина стал заигрывать с подругами, и это не понравилось 42-летней горожанке. Она отвела более раскрепощенную приятельницу в туалет, где напомнила той о замужестве.

Тем временем поклонник передумал соблазнять женщин и решил уйти. Заметив это, петербурженка прочитала молитву и перекрестила мужчину на прощание. После чего тот набросился на женщину с кулаками. Подруге не удалось ей помочь.

Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали множество ушибов, ссадин и подозрение на сотрясение мозга.

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