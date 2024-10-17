Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:46, 17 октября 2024Россия

Россиянка перекрестила ухажера в номере отеля и поплатилась

78.ru: петербурженка перекрестила пригласившего ее в отель ухажера и была избита

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Жительница Санкт-Петербурга перекрестила ухажера, пригласившего ее в номер отеля вместе с подругой, и поплатилась. Мужчина вышел из себя и избил россиянку. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям телеканала, все произошло в отеле на Большеохтинском проспекте. В номере находились трое. Мужчина стал заигрывать с подругами, и это не понравилось 42-летней горожанке. Она отвела более раскрепощенную приятельницу в туалет, где напомнила той о замужестве.

Тем временем поклонник передумал соблазнять женщин и решил уйти. Заметив это, петербурженка прочитала молитву и перекрестила мужчину на прощание. После чего тот набросился на женщину с кулаками. Подруге не удалось ей помочь.

Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали множество ушибов, ссадин и подозрение на сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае мужчина пробил голову многодетной матери битой и лопатой.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали об «одном из самых сверхсекретных вооружений Украины». Что Киев захотел атаковать данным оружием?

      В США признались в нехватке украинских пилотов для F-16

      Россиянин с килограммами марихуаны ловил попутку на трассе и попался Росгвардии

      Адвокат Мбаппе рассказала о способе доказать его невиновность

      В России мужчина избил школьника из-за светлой кофты и фиолетовой куртки

      Россиянка перекрестила ухажера в номере отеля и поплатилась

      «Решение уже есть». В России заявили, что Запад разрешил Украине бить вглубь страны

      Бросивший младенца в сугроб блогер Косенко распродал активы до отъезда из России

      Стало известно о попытках ВСУ выйти из Селидова

      На Западе предрекли кризис в отношениях США и Европы после победы Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше