Россиянка сорвалась со скалы в популярной бухте и потеряла 50 процентов крови

У сорвавшейся со скалы в бухте Триозерье россиянки случился разрыв селезенки

Россиянка сорвалась со скалы в популярной у туристов бухте Триозерье в Приморском крае и потеряла 50 процентов крови. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Уточняется, что 21-летняя жительница Дальнереченска упала на каменный уступ. У нее произошел разрыв селезенки и внутреннее кровотечение.

По данным издания, девушку спасли врачи, которые провели экстренную операцию: удалили поврежденный орган и сделали переливание. Сейчас угрозы ее жизни нет.

Ранее британский турист попытался забраться на 180-метровый вантовый мост в Испании ради фото для соцсетей, сорвался и не выжил. Местные власти назвали происшествие «прискорбным».

