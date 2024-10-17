Россиянка заживо сгорела в доме с двумя детьми

В Новосибирской области женщина заживо сгорела в доме с двумя детьми

В Новосибирской области женщина заживо сгорела в доме с двумя детьми. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным российского издания, все произошло в доме на две квартиры на улице Посевной. Там проживала семья с двумя взрослыми детьми и шестью малышами. Прибывшие на место пожарные нашли три трупа.

Пламя продолжают тушить. К выжившим направлены психологи МЧС. Как выяснил Mash Siberia, не сумели спастись 37-летняя женщина, пятилетняя девочка и четырехлетний мальчик. Из второй квартиры на улицу выбрались двое детей.

Ранее сообщалось, что в городе Иваново сотрудники МЧС спасли из пожара мужчину и кроликов. Отмечалось, что тогда на площади 110 квадратных метров загорелся частный жилой дом. Сотрудники экстренных служб также вынесли из здания газовый баллон в безопасное место.