В российском городе сотрудники МЧС спасли из пожара мужчину и кроликов

В Иванове сотрудники МЧС спасли из пожара мужчину и кроликов

В Иванове сотрудники МЧС спасли из пожара мужчину и кроликов. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

На площади 110 квадратных метров загорелся частный жилой дом. Спасатели также вынесли из здания газовый баллон в безопасное место.

Ранее во время тушения пожара в Астрахани спасатели спасли 48 кроликов.

До этого в Приморском крае местные жители спасли дикого лесного кота, занесенного в Красную книгу России, который попал под колеса автомобиля. При осмотре выяснилось, что задняя лапа кота сломана. В итоге медики прооперировали его и отправили в «Центр тигр» на реабилитацию.