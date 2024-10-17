Россиянку захотели наградить после общения с мошенниками с Украины ради мужа

Смоленский глава захотел наградить общавшуюся с украинскими мошенниками женщину

Губернатор Смоленской области Василий Анохин захотел наградить жительницу города Сафоново, которая общалась с мошенниками с Украины ради спасения мужа, оказавшегося в плену. Свой комментарий по ситуации глава российского региона опубликовал в Telegram-канале.

Анохин пояснил, что женщину склоняли к шпионажу. Она не поддалась на провокации преступников и захотела добиваться возвращения супруга законными способами. Правительство Смоленской области готово оказать ей поддержку, заверил губернатор.

«Преклоняюсь перед мужеством этой сильной женщины. Ее поступок заслуживает самого глубокого уважения», — отметил он.

До этого сообщалось, что в Дагестане задержали пятерых человек, которые помогали украинским телефонным мошенникам.

Уточнялось, что члены организованной группы заключали договоры на использование многоканальных телефонных номеров с операторами связи, а затем обеспечивали гражданам Украины доступ к ним.