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16:28, 17 октября 2024Россия

Россиянку захотели наградить после общения с мошенниками с Украины ради мужа

Смоленский глава захотел наградить общавшуюся с украинскими мошенниками женщину

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Губернатор Смоленской области Василий Анохин захотел наградить жительницу города Сафоново, которая общалась с мошенниками с Украины ради спасения мужа, оказавшегося в плену. Свой комментарий по ситуации глава российского региона опубликовал в Telegram-канале.

Анохин пояснил, что женщину склоняли к шпионажу. Она не поддалась на провокации преступников и захотела добиваться возвращения супруга законными способами. Правительство Смоленской области готово оказать ей поддержку, заверил губернатор.

«Преклоняюсь перед мужеством этой сильной женщины. Ее поступок заслуживает самого глубокого уважения», — отметил он.

До этого сообщалось, что в Дагестане задержали пятерых человек, которые помогали украинским телефонным мошенникам.

Уточнялось, что члены организованной группы заключали договоры на использование многоканальных телефонных номеров с операторами связи, а затем обеспечивали гражданам Украины доступ к ним.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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