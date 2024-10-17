ВС России за сутки освободили 14 жителей приграничных районов Курской области

Российские войска за сутки освободили больше десяти жителей Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства российского региона.

«Сегодня подразделениями Вооруженных сил России освобождены 14 жителей приграничных районов», — говорится в сообщении.

В частности, в Суджанском районе спасли двух человек, в Глушковском и Большесолдатском — по три жителя, и еще шесть — в Кореневском районе.

В этот же день стало известно об освобождении двух населенных пунктов в Курской области. Вооруженным силам России удалось вернуть под контроль деревни Александрия и Старая Сорочина.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.