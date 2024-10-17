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14:46, 17 октября 2024Россия

Российских лицеистов госпитализировали с ожогами после конфликта с применением перцовки

В Славянске-на-Кубани лицеистов госпитализировали с ожогами из-за перцовки

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В городе Славянск-на-Кубани двух лицеистов госпитализировали с ожогами после конфликта с применением перцового баллончика. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, один из российских старшеклассников поинтересовался в чате о заданном на дом задании. В ответ одноклассник отпустил в адрес подростка шутку. Оскорбленный несовершеннолетний брызнул из баллончика и попал сам на себя — получил сильные ожоги лица. Кроме того, досталось еще одному школьнику. Обоих юношей отвезли в больницу.

Занятия в лицее отменили, половину учащихся отправили домой. Других сначала собрали в спортзале, а потом отпустили.

Ранее стало известно, что в Барнауле семиклассник из школы № 24 ударил сверстника молотком во время перемены. Нападавшему назначили проведение психиатрической экспертизы.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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