Российских лицеистов госпитализировали с ожогами после конфликта с применением перцовки

В Славянске-на-Кубани лицеистов госпитализировали с ожогами из-за перцовки

В городе Славянск-на-Кубани двух лицеистов госпитализировали с ожогами после конфликта с применением перцового баллончика. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, один из российских старшеклассников поинтересовался в чате о заданном на дом задании. В ответ одноклассник отпустил в адрес подростка шутку. Оскорбленный несовершеннолетний брызнул из баллончика и попал сам на себя — получил сильные ожоги лица. Кроме того, досталось еще одному школьнику. Обоих юношей отвезли в больницу.

Занятия в лицее отменили, половину учащихся отправили домой. Других сначала собрали в спортзале, а потом отпустили.

Ранее стало известно, что в Барнауле семиклассник из школы № 24 ударил сверстника молотком во время перемены. Нападавшему назначили проведение психиатрической экспертизы.