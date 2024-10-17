Российских восьмиклассников избили из-за дикпика

В Благовещенске восьмиклассников избили из-за девочки, которая просила дикпик

В городе Благовещенск в Башкортостане двух восьмиклассников избили из-за девочки, которая просила отправить ей дикпик. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По данным издания, российская шестиклассница, которая встречается с парнем, попросила старшеклассника в переписке поделиться с ней эротическим фото. Школьник сразу отказался, но девочка не унималась и попробовала выслать ему снимок, скачанный из интернета.

Это не сильно сработало — восьмиклассник в ответ отправил фото чужого мужского достоинства. Девочку такая ситуация не устроила, она обо всем рассказала возлюбленному. Последний решил вызвать восьмиклассника на разборку. Старшеклассник взял с собой друга, а оппонент пришел с компанией из шести человек.

Толпа набросилась с кулаками на восьмиклассников. После издевательств юношей заставили на камеру извиняться. После стычки у пострадавших выявили сотрясения, ссадины и синяки. Их родители написали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Угличе Ярославской области молодые люди поймали на улице 16-летнего школьника и четыре часа избивали того в его квартире.