16-летнему российскому школьнику порвали барабанную перепонку после жалоб бывшей

В Угличе школьника жестоко избивали четыре часа и порвали барабанную перепонку

В городе Углич Ярославской области молодые люди поймали на улице 16-летнего школьника и четыре часа избивали того в его квартире. Издание Baza в Telegram-канале сообщило, что на юношу напали после жалоб бывшей девушки. Несовершеннолетнему порвали барабанную перепонку, у него диагностировали десятки переломов.

Российский старшеклассник гулял, когда его встретили несколько парней. Школьника с ходу начали бить, от количества ударов юноша потерял сознание. Тогда подростка затащили в его же квартиру и продолжили издевательства. Школьнику наносили удары проводами, плевали в него, резали волосы. Избиения не прекращались на протяжении четырех часов. Затем компания вынесла из квартиры старшеклассника телефон и бытовую технику. Впоследствии одна из участниц нападения призналась, что долго не могла отмыть ботинок от крови школьника.

Сотрудникам полиции удалось задержать трех хулиганов. В отношении них возбудили уголовное дело по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой, и о краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Одного из обвиняемых арестовали, другим избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

16-летний юноша может остаться инвалидом.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 12-летнего школьника избили до полусмерти в Альпийском переулке.