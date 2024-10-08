В российском городе 12-летнего школьника избили до полусмерти

В Петербурге 12-летнего школьника избили до полусмерти в Альпийском переулке

В Санкт-Петербурге 12-летнего школьника избили до полусмерти в Альпийском переулке. Об этом сообщила «Фонтанка».

Как выяснило издание, накануне вечером бригада скорой помощи увезла ребенка в детскую больницу имени Филатова в российском городе. У юного пациента диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга с кровоизлиянием. Несовершеннолетнего поместили в реанимацию.

Сотрудники полиции установили, что мальчика избили у дома 19 по Альпийскому переулку. По факту случившегося начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске в Татарстане пятиклассник жестоко избил младшеклассницу. У пострадавшей девочки диагностировали сотрясение мозга. Ее мать обвинила в случившемся учительницу, которая якобы спокойно наблюдала за происходящим и не стала вмешиваться.