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10:24, 26 сентября 2024Россия

В России школьник жестоко избил младшеклассницу и попал на видео

В Татарстане школьник избил младшеклассницу, его сняли на видео

В Татарстане школьник жестоко избил младшеклассницу и попал на видео. Снятую очевидцем запись опубликовал Telegram-канал «Жесть Казани».

Все произошло в одной из школ города Нижнекамска. На кадрах видно лежащих на полу детей. Мальчик со всей силы бьет пытающуюся прикрыть голову девочку. Поднявшись на ноги, он пинает сверстницу по голове — это замечает вышедшая в коридор учительница. «Ты что делаешь?» — спрашивает она.

У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга. Мать школьницы обвинила в случившемся педагога, которая якобы спокойно наблюдала за происходящим. «Прошу взять на контроль данный инцидент, чтобы все виновные были наказаны», — написала она.

Ранее на Урале школьники надавали ребенку пощечин из-за курения, это также попало на видео. Учителя рассказали, что мальчик на протяжении нескольких месяцев подвергается нападкам из-за неспособности постоять за себя.

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      Алан Босиков
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