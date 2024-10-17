Российский мэр оставил пост ради переезда в Запорожскую область

Мэр города в Мурманской области Пухов оставил пост ради переезда в Запорожье

Мэр города Полярные Зори в Мурманской области Максим Пухов оставил пост ради переезда в Запорожскую область. Об этом сам россиянин сообщил в Telegram-канале.

Он пояснил, что вместе с семьей перебирается в новый регион «для решения важнейших государственные задач».

Как разузнало издание «Хибины», Пухова сделали новым руководителем Запорожской АЭС. Сам он эту информацию публично не комментировал.

До этого стало известно, что бывший мэр Тольятти Николай Ренц после отставки уехал на специальную военную операцию (СВО) на Украину.

Ренц разъяснил, что поучаствовал в доставке бойцам автомобиля УАЗ, средств для эвакуации раненых, тактических аптечек, медицинских препаратов, материалов для возведения защитных сооружений, печки, воды, колес для автомобилей, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).