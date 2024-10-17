Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:22, 17 октября 2024Россия

Российский мэр оставил пост ради переезда в Запорожскую область

Мэр города в Мурманской области Пухов оставил пост ради переезда в Запорожье
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Мэр города Полярные Зори в Мурманской области Максим Пухов оставил пост ради переезда в Запорожскую область. Об этом сам россиянин сообщил в Telegram-канале.

Он пояснил, что вместе с семьей перебирается в новый регион «для решения важнейших государственные задач».

Как разузнало издание «Хибины», Пухова сделали новым руководителем Запорожской АЭС. Сам он эту информацию публично не комментировал.

До этого стало известно, что бывший мэр Тольятти Николай Ренц после отставки уехал на специальную военную операцию (СВО) на Украину.

Ренц разъяснил, что поучаствовал в доставке бойцам автомобиля УАЗ, средств для эвакуации раненых, тактических аптечек, медицинских препаратов, материалов для возведения защитных сооружений, печки, воды, колес для автомобилей, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Остальные отступают или сдаются в плен». Российские военные назвали категорию самых активно сопротивляющихся бойцов ВСУ

      Новая возлюбленная Элджея показала фото в откровенных нарядах

      Россиянка измазала кетчупом иконы в православном соборе и попалась

      Состояние отбывающего срок Ефремова резко ухудшилось

      Неизвестные с топорами разгромили цех по производству деталей для вертолетов в Петербурге

      Неизвестные люди в масках ворвались в собор УПЦ в Черкассах и открыли стрельбу

      Бетербиев ответил на вопрос о реванше с Биволом

      Россияне массово устремились в одну страну Азии

      На востоке Москвы строят два уникальных жилых комплекса. Чем они удивляют?

      Реклама

      В Москве появятся еще 12 станций метро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше