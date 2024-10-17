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18:08, 17 октября 2024Путешествия

Российский самолет протер дыру в шасси при посадке

«Авиаторщина»: самолет «Азимута» повредил шасси при посадке во Внуково

Фото: Eva Darron / Unsplash

Самолет российской авиакомпании «Азимут» повредил шасси при вынужденной посадке в Москве из-за отказа гидросистемы. Подробностями поделился Telegram-канал «Авиаторщина».

Нештатная ситуация произошла 16 октября с Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), который следовал из Минеральных Вод в Иваново. На высоте около 10 тысяч метров экипаж сообщил диспетчерам о пониженном уровне жидкости в гидросистеме. Из-за неисправности командир воздушного судна решил сесть во Внуково.

Хотя пилоты не подавали сигналы бедствия и срочности, в аэропорту объявили тревогу с кодом «синий». При посадке из-под самолета пошли искры. На послеполетном осмотре выяснилось, что у лайнера была течь гидрожидкости и он протер дыру в створке шасси.

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«Дело в том, что при низком уровне жидкости в гидросистеме шасси выпустились, а вот на уборку створок шасси давления не хватило», — объяснили авторы публикации. Тем не менее никто из 98 пассажиров и четырех членов экипажей не пострадал.

Лайнер временно отстранили от полетов, а участников рейса доставили в Иваново на резервном воздушном судне. Росавиация проводит расследование инцидента.

Ранее в Москве пассажиры Utair больше часа провели в ожидании рейса между двумя аэропортами города. Их самолет должен был сесть во Внуково, но из-за тумана приземлился в Домодедово.

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      Мария Борисова
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