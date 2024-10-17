Пассажиры самолета на час застряли в ожидании рейса между двумя аэропортами Москвы

Пассажиры самолета Utair застряли в ожидании рейса Домодедово — Внуково

Пассажиры самолета российской авиакомпании Utair застряли более чем на час в ожидании рейса между двумя аэропортами Москвы. Об этом сообщило издание Baza.

По данным источника, воздушное судно прибыло в столицу из Бухары, Узбекистан. Пилоты не смогли приземлиться во Внуково из-за тумана и посадили самолет в Домодедово.

Теперь люди более часа ждут, когда их отправят во Внуково. В авиакомпании подчеркнули, что рейс считается выполненным, когда лайнер приземлится в аэропорту назначения.

Расстояние между Домодедово и Внуково составляет 56 километров, на машине без пробок от одной авиагавани до другой можно добраться меньше чем за час.

В октябре трактор повредил премиальный лайнер Black Jet в аэропорту Москвы. Водитель не заметил кабель электропитания при уборке снега и испортил разъем.