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13:02, 16 октября 2024Путешествия

Трактор при уборке снега повредил премиальный лайнер в российском аэропорту

«Авиаторщина»: трактор при уборке снега повредил Black Jet во Внуково

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Трактор при уборке снега повредил премиальный лайнер Black Jet в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что 15 октября на одном из стояночных мест проводилось техническое обслуживание черного Boeing 757 российской авиакомпании Azur Air. В это время водитель трактора, убиравший снег с летного поля, случайно повредил разъем электропитания самолета, не заметив подключенный кабель.

По данным источника, эксплуатацию борта пришлось отложить, а разъем — заменить. После этого лайнер вылетел в турецкий Бодрум.

В сентябре в этом же столичном аэропорту телескопический трап въехал в самолет авиакомпании iFly. Он повредил двигатель воздушного судна, оставив вмятину и царапину.

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      Алина Черненко
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