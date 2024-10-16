Трактор при уборке снега повредил премиальный лайнер в российском аэропорту

«Авиаторщина»: трактор при уборке снега повредил Black Jet во Внуково

Трактор при уборке снега повредил премиальный лайнер Black Jet в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что 15 октября на одном из стояночных мест проводилось техническое обслуживание черного Boeing 757 российской авиакомпании Azur Air. В это время водитель трактора, убиравший снег с летного поля, случайно повредил разъем электропитания самолета, не заметив подключенный кабель.

По данным источника, эксплуатацию борта пришлось отложить, а разъем — заменить. После этого лайнер вылетел в турецкий Бодрум.

В сентябре в этом же столичном аэропорту телескопический трап въехал в самолет авиакомпании iFly. Он повредил двигатель воздушного судна, оставив вмятину и царапину.