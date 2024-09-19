Телетрап повредил двигатель пассажирского самолета во Внуково

«Авиаторщина»: телетрап повредил двигатель самолета iFly во Внуково

Телескопический трап въехал в самолет авиакомпании iFly в столичном аэропорту Внуково. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что 19 сентября Airbus A330 должен был улететь из Москвы в Сочи. Пассажиры заняли свои места, а двери лайнера были закрыты. При отгоне телетрап повредил двигатель воздушного судна, оставив вмятину и царапину.

По данным источника, во время инцидента никто не пострадал. Вылет пришлось отложить для проведения оценки технического состояния самолета. Пассажиры улетели в курортный город почти с четырехчасовой задержкой.

Ранее в аэропорту Монреаля грузовик с бортовым питанием столкнулся с пассажирским самолетом авиакомпании Air Canada и снес ему носовую часть. На видео, снятом очевидцами, автомобиль на большой скорости въезжает в припаркованный лайнер.