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15:05, 19 сентября 2024Путешествия

Телетрап повредил двигатель пассажирского самолета во Внуково

«Авиаторщина»: телетрап повредил двигатель самолета iFly во Внуково

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Телескопический трап въехал в самолет авиакомпании iFly в столичном аэропорту Внуково. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что 19 сентября Airbus A330 должен был улететь из Москвы в Сочи. Пассажиры заняли свои места, а двери лайнера были закрыты. При отгоне телетрап повредил двигатель воздушного судна, оставив вмятину и царапину.

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По данным источника, во время инцидента никто не пострадал. Вылет пришлось отложить для проведения оценки технического состояния самолета. Пассажиры улетели в курортный город почти с четырехчасовой задержкой.

Ранее в аэропорту Монреаля грузовик с бортовым питанием столкнулся с пассажирским самолетом авиакомпании Air Canada и снес ему носовую часть. На видео, снятом очевидцами, автомобиль на большой скорости въезжает в припаркованный лайнер.

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      Алина Черненко
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