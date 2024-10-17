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00:52, 17 октября 2024Мир

Российское посольство заявило об усматривающих во всем «руку Кремля» шведах

Посольство России заявило о паранойе у шведов из-за русофобской риторики властей

Фото: Simon Clare / Unsplash

Русофобская риторика властей Швеции привела к паранойе у жителей страны, которые во всем усматривают «руку Кремля». Об этом заявило российское посольство в Швеции в своем Telegram-канале.

Дипломаты прокомментировали статью в газете Svenska dagbladet об инциденте, случившемся в коммуне Болльнес. Там неизвестные проникли в помещение местной водонапорной башни. Несмотря на то, что правоохранители не обнаружили подозреваемых и качество воды было обычным, местные жители решили, что это «происки Москвы», поскольку Россия задумала «напугать шведов и посмотреть на их реакцию».

«"Благодаря" политике правительства такая паранойя охватила население целой страны», — указывается в сообщении посольства. Российские дипломаты также обратились к политикам и гражданам Швеции с призывом перестать вести себя неуважительно по отношению к соседнему государству.

Ранее член парламента Швеции Бьерн Седер обратился к министру иностранных дел страны Марии Мальмер Стенергард с призывом изменить написание столицы УкраиныКиева — с русскоязычного, по мнению парламентария, варианта Kyiv на украинский — Kyjiv.

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      Маргарита Пименова
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