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06:32, 25 сентября 2024Мир

В Швеции призвали изменить написание столицы Украины

В парламенте Швеции призвали изменить написание столицы Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Член парламента Швеции Бьерн Седер обратился к министру иностранных дел страны Марии Мальмер Стенергард с призывом изменить написание столицы УкраиныКиева — с русскоязычного, по мнению парламентария, варианта Kyiv на украинский — Kyjiv. «Лента.ру» изучила текст соответствующего письма Седера.

«Правительство Украины уже давно стремится заставить внешний мир использовать украинское написание названия своей столицы. Министерство иностранных дел Украины ведет борьбу за то, чтобы заставить внешний мир прекратить использовать русское написание названия столицы Украины Киева (по-английски Kyiv)», — напомнил автор обращения.

Он подчеркнул, что ранее соответствующий вопрос уже поднимался, однако необходимое, по мнению Седера, решение принято не было.

«У меня все еще есть надежда, что у нынешнего министра иностранных дел есть как понимание важности сигнала, так и твердая приверженность делу и воле Украины. Поэтому я хотел бы спросить министра иностранных дел Марию Мальмер Стенергард: намерена ли министр действовать в правительстве и внешнеполитической администрации так, чтобы государство начало использовать украинское написание Kyjiv (по-английски Kyiv) для обозначения столицы Украины?» — спросил он.

Ранее сообщалось, что Швеция возглавит командование базой НАТО в Лапландии на севере Финляндии вблизи границ России. Стокгольм будет нести ответственность за руководство базой и управление войсками, указал источник.

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