MTV3: Швеция возглавит командование базой НАТО в Лапландии

Швеция возглавит командование базой НАТО в финской Лапландии. Об этом сообщает MTV3 со ссылкой на источники.

По информации телеканала, Швеция будет нести ответственность за руководство базой и управление войсками. Кроме того, Стокгольм может отправить в Финляндию от 20 до 50 шведских офицеров. Персонал базы также будет в основном шведским.

Уточняется, что шведское командование базой позволит Финляндии сосредоточиться на защите южной части страны.

Ранее стало известно, что Швеция и Финляндия разрешат Киеву бить своим оружием вглубь территории России. Правительства двух стран утверждает, что их вооружение не имеет ограничений по использованию, кроме рамок международного права.