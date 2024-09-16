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11:29, 16 сентября 2024Мир

Швеция возглавит командование базой НАТО в Лапландии

MTV3: Швеция возглавит командование базой НАТО в Лапландии

Фото: Ints Kalnins / Globallookpress.com

Швеция возглавит командование базой НАТО в финской Лапландии. Об этом сообщает MTV3 со ссылкой на источники.

По информации телеканала, Швеция будет нести ответственность за руководство базой и управление войсками. Кроме того, Стокгольм может отправить в Финляндию от 20 до 50 шведских офицеров. Персонал базы также будет в основном шведским.

Уточняется, что шведское командование базой позволит Финляндии сосредоточиться на защите южной части страны.

Ранее стало известно, что Швеция и Финляндия разрешат Киеву бить своим оружием вглубь территории России. Правительства двух стран утверждает, что их вооружение не имеет ограничений по использованию, кроме рамок международного права.

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      Виктория Кондратьева
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