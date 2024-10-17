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12:39, 17 октября 2024Экономика

Российскую пенсионерку вынудили более полувека ждать переселения из аварийного дома

Пенсионерку из Новосокольников вынудили 55 лет ждать переселения из ветхого дома

Фото: Николай Титов / Коммерсантъ

78-летняя пенсионерка из Псковской области оказалась вынуждена более чем полвека ждать переселения в новый дом из нежилой постройки, которую давно признали аварийной. Внимание на ситуацию со ссылкой на ее юриста, Юлию Пашкову, обратил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Речь идет о Валентине Тарасовой из города Новосокольники, которая стоит в очереди на переселение с 1969 года. Когда женщину зарегистрировали в очереди, она стала шестой по счету. Однако и спустя 55 лет пенсионерка по-прежнему шестая в списке ожидающих расселения из ветхого жилья. При этом и жильем постройку россиянки назвать трудно — официально здание было записано как склад лекарственного сырья.

Несмотря на то что постройка россиянки признана аварийной, выдавать ей новый дом власти отказываются. Чиновники ссылаются на то, что не могут проверить состояние жилого здания, поскольку официально оно является нежилым — по документам это изношенный склад лекарственного сырья. Уточняется, что до 2000-го года недвижимость принадлежала организации «Коопзаготпром». Полгода назад после ряда жалоб властям дом Тарасовой получил адрес, однако это никак не ускорило процесс предоставления женщине нового дома.

Ранее в октябре стало известно, что собственнику аварийного дома в Еманжелинске, ставшего непригодным для жизни из-за паводка, отказали в компенсации.

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      Полина Кислицына
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