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18:30, 15 октября 2024Экономика

Хозяину затопленного паводком дома в российском городе отказали в компенсации

Хозяину дома в Еманжелинске, затопленного паводком, отказали в компенсации

Фото: МЧС России / ТАСС

Хозяину частного дома в Еманжелинске Челябинской области, затопленного паводком минувшим летом, отказали в компенсации. Внимание на ситуацию в российском городе со ссылкой на собственника недвижимости обратило издание URA.RU.

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Дружбы, 7. Из-за паводка вода проникла внутрь постройки и сильно повредила ее. Независимая экспертиза показала, что дом является аварийным и подлежит сносу. «Я передал все документы в мэрию Еманжелинска, назначили комиссию, которая отказала в компенсации полной утраты имущества», — пожаловался владелец недвижимости. Мужчина рассказал, что власти выплатили ему лишь 95 тысяч рублей — 20 тысяч за нахождение в период ЧС и 75 тысяч рублей за частичную утрату имущества. В соответствии с документами, которые предоставил журналистам хозяин дома, комиссия отказала ему в компенсации полной утраты имущества из-за того, что постройка была очень старой и в ней давно не проводился капремонт.

В данный момент семье россиянину с семьей приходится арендовать жилье, поскольку жить в частном доме после паводка стало невозможно. Пострадавший от удара стихии житель Еманжелинска намерен идти в суд.

Накануне стало известно, что московские коммунальщики починили прорыв трубы в жилом доме скотчем.

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      Полина Кислицына
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