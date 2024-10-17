Руководству воинской части дали срок за приведшую к взрыву боеприпасов халатность

Военным дали срок за халатность, приведшую к взрыву и ранению 34 бойцов

В Красноярском крае суд приговорил руководство воинской части к реальным срокам за превышение должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Красноярского гарнизонного военного суда.

Как установил суд, 5 августа 2019 года на складе хранения вооружения, расположенного в деревне Каменка, в ходе выгрузки боеприпасов с нарушением требований произошла детонация одного из них. Приказ о разгрузке поступил от подполковника Терентьева, его заместителя – капитана Тяглова, а также начальника склада – Карплюк.

Из-за этого взрыва произошло возгорание и уничтожение остальных хранившихся на складе боеприпасов. Пожар продолжался в течении всего августа 2019 года, в результате несовместимые с жизнью травмы получил один человек и 34 пострадали. Общий ущерб составил более восьми миллиардов рублей.

Все подсудимые признаны виновными по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Терентьву назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет в колонии общего режима, Тяглову — пять лет колонии общего режима, Карплюку — четыре года условно. Всем запрещено занимать должности на госслужбе в течении двух лет.

Также с них в качестве возмещения имущественного вреда, причиненного государству, взыскано более восьми миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что суд продлил срок домашнего ареста генералу Попову.