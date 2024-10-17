Саммит ЕС призвал ускорить поставки оружия Украине

Саммит ЕС призвал увеличить поставки Киеву систем ПВО, ракет и снарядов

Саммит Европейского союза призвал страны сообщества увеличить и ускорить поставки Украине систем противовоздушной обороны (ПВО), ракет и снарядов. Обэтом сообщает ТАСС.Е

Главы государств и правительств ЕС призвали нарастить военную поддержку Киева для «защиты населения Украины и критической энергетической инфраструктуры». Также в итоговом заявлении саммита подчеркивается важность увеличения поддержки оборонной промышленности страны.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны — участницы объединения брать новые долговые обязательства ради оказания военной помощи Украине. Глава евродипломатии дал свою интерпретацию обнародованному в сентябре этого года докладу бывшего премьера Италии и экс-главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, в котором тот оценил потребности Евросоюза в инвестициях в собственную оборону на ближайшие десять лет в 500 миллиардов евро.

