Силовики задержали двух министров Самарской области по делу о коррупции

Двух министров Самарской области задержали по делу о строительстве метро

В Самарской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух министров региона по делу о коррупции. Об этом в четверг, 17 октября, в своем Telegram-канале сообщает председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, речь идет об экс-министре строительства Николае Пласкине и экс-министре финансов Андрее Прямилове. Оба задержаны в рамках дела о коррупции при строительстве метро. Следствие полагает, что чиновники сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро «Театральная» в интересах крупнейшего регионального застройщика — ГК «Волгатрансстрой» (ВТС). При этом смету на объект искусственно увеличили до 18,4 миллиарда рублей.

2 июля суд дал 9,5 лет за взятки экс-замглавы Минздрава Самарской области Асланбеку Майрамукаеву.