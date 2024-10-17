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19:21, 17 октября 2024Силовые структуры

Силовики задержали двух министров Самарской области по делу о коррупции

Двух министров Самарской области задержали по делу о строительстве метро

Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

В Самарской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух министров региона по делу о коррупции. Об этом в четверг, 17 октября, в своем Telegram-канале сообщает председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, речь идет об экс-министре строительства Николае Пласкине и экс-министре финансов Андрее Прямилове. Оба задержаны в рамках дела о коррупции при строительстве метро. Следствие полагает, что чиновники сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро «Театральная» в интересах крупнейшего регионального застройщика — ГК «Волгатрансстрой» (ВТС). При этом смету на объект искусственно увеличили до 18,4 миллиарда рублей.

2 июля суд дал 9,5 лет за взятки экс-замглавы Минздрава Самарской области Асланбеку Майрамукаеву.

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      Владимир Седов
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