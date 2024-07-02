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17:22, 2 июля 2024Силовые структуры

Бывшего замминистра российского региона посадили на 9,5 года за взятки

Суд дал 9,5 года экс-замглавы минздрава Самарской области Майрамукаеву за взятки

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Самары приговорил к 9,5 года лишения свободы бывшего заместителя министра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева за коррупцию. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Экс-чиновник признан виновным по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). На него наложен штраф в 45 миллионов рублей. Суд лишил Майрамукаева права занимать должности в госорганах сроком шесть лет после отбытия наказания. Также сохранен арест на недвижимость и средства осужденного на общую сумму 40 миллионов рублей.

По данным следствия, с января по август 2023 года заместитель министра, также руководивший департаментом фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения министерства, получил от директора московской компании «ДМ-Групп» Артура Дроздова 15 миллионов рублей за покровительство и помощь с заключением госконтрактов на поставку медицинского оборудования стоимостью 147 миллионов рублей.

4 августа 2023 года суд арестовал Майрамукаева. Сотрудники ФСБ также задержали его начальника — министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна.

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      Любовь Ширижик
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