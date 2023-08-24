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20:49, 24 августа 2023Силовые структуры

Замминистра российского региона заподозрили во взятке на 15 миллионов рублей

СКР подозревает замглавы минздрава Самарской области во взятке в 15 млн рублей

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении замминистра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева о получении взятки в 15 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в 2022 году подозреваемый потребовал от директора компании денежное вознаграждение за содействие в заключении договоров на поставку медицинского оборудования на сумму 147 миллионов рублей. В 2023 году поставщик передал замглавы регионального Минздрава восемь миллионов рублей, а второй транш уже проходил под контролем силовиков.

В рамках оперативного эксперимента семь миллионов рублей были переданы через посредников.

4 августа сообщалось, что суд арестовал Майрамукаева до 3 октября за мошенничество. Сотрудники ФСБ также задержали его начальника — министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна.

Асланбек Майрамукаев курировал департамент фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения. Армен Бенян был назначен на министерский пост в 2020 году.

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    Любовь Ширижик
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