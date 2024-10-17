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13:10, 17 октября 2024Силовые структуры

Силовики задержали семь членов банды «Ореховские» по громким делам 90-х

В Москве задержали семь членов банды «Ореховские» за убийства и покушения в 90-х

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В Москве силовики задержали семь членов банды «Ореховские» по громким делам конца 1990-х и начала 2000-х годов. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, задержание членов банды прошло 15 октября. Среди них оказался помощник председателя Российского союза ветеранов Афганистана Евгений Стерлядкин — он подозревается в расправе над пятью людьми, в числе которых один из лидеров группировки Николай Ветошкин, более известный как Витоха.

С Витохой расправились в 1998 году за то, что он сам «заказал» несколько человек. Спустя год в баре на Каширском шоссе стреляли в Павла Мирошниченко, а в октябре 2004 года во время выхода из квартиры — в Александра Корепанова по кличке Беспалый, которого называли одним из лидеров рэкетирских бригад «Ореховских».

Все семь задержанных проходят по пяти эпизодам расправы, а также по делу о покушении общеопасным способом. Больше всего преступлений числится за 60-летним Стерлядкиным — по версии следствия, он причастен ко всем из них.

При этом помощник председателя Российского союза ветеранов Афганистана сам однажды чуть не стал жертвой такого «заказа». В 2007 году киллер стрелял по машине, в которой Стерлядкин находился вместе с майором полиции Илюхином. Правоохранитель лишился жизни, а второй пассажир получил незначительные ранения и позже скрылся из больницы.

Ранее сообщалось, что самые опасные преступники России рвутся на свободу.

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      Артем Соколов
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