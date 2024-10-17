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13:20, 17 октября 2024Силовые структуры

В Росгвардии рассказали о задержании членов Ореховской ОПГ в Москве

Семерым задержанным членам Ореховской ОПГ предъявлено обвинение
Начало событий в новости Силовики задержали семь членов банды «Ореховские» по громким делам 90-х

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Росгвардии рассказали о задержании семерых членов орудовавшей в конце 90-х в столице Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу.

Всем задержанным уже предъявлено обвинение. Они обвиняются в пяти расправах и в одном покушении на жизнь.

По данным правоохранителей, злоумышленники совершали преступления с применением огнестрельного оружия в составе ОПГ в период с ноября 1998 года по апрель 2006 года. По месту их жительства оперативники обнаружили гранату, огнестрельное оружие и патроны к нему.

Задержание Ореховской банды произошло 15 октября. Среди членов ОПГ оказался помощник председателя Российского союза ветеранов Афганистана Евгений Стерлядкин — он подозревается в расправе над пятью людьми, в числе которых один из лидеров группировки Николай Ветошкин, более известный как Витоха.

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      Анна Габай
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