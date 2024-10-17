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15:36, 17 октября 2024Экономика

Силуанов объяснил изменение схемы расчета прожиточного минимума

Силуанов: новый расчет прожиточного минимума более полно выявит картину с ценами

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Расчет прожиточного минимума с 2026-го исходя из величины общей инфляции за предыдущий год более полно отразит актуальную картину с ценами в России. Изменение методики расчета этого показателя в стране объяснил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.

Руководитель ведомства напомнил, что инфляция учитывает изменение цен на продовольственные товары, а также стоимости коммунальных и других услуг. По этой причине темпы роста потребительских цен является «более широким и емким» показателем для определения прожиточного минимума, резюмировал Силуанов.

Он добавил, что инфляция более полно отражает существующую картину с ценами в стране. По этой причине она должна учитываться при расчете прожиточного минимума, заключил министр.

Инициатива изменения схемы расчета прожиточного минимума в России принадлежит Минфину. Соответствующее предложение ведомство включило в пакет документов к законопроекту о федеральном бюджете на 2025 год. В настоящее время прожиточный минимум индексируется в соответствии с ростом медианного дохода россиян. Ожидается, что в следующем году показатель составит 17 733 рубля.

О предложении изменить методику расчета прожиточного минимума в России газета «Ведомости» сообщала еще в начале октября. Уточнялось, что правительство намерено определять размер индексации этого показателя федеральным законом о бюджете. Затем уже власти каждого субъекта РФ до 15 ноября будут устанавливать конкретные параметры выплат по различным социально-экономическим группам, включая детей, пенсионеров и трудоспособных граждан с учетом коэффициента региональной дифференциации.

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      Анатолий Акулов
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