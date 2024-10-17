Солиста группы «Отпетые мошенники» госпитализировали в Москве

Солиста группы «Отпетые мошенники» Богомазова госпитализировали после пневмонии

Солист группы «Отпетые мошенники» Игорь (Гарик) Богомазов был госпитализирован в Москве. Об этом передает Telegram-канал Mash.

По данным источника, музыканту стало плохо на фоне перенесенной пневмонии. Артист жаловался на слабость и артериальное давление.

Отмечается, что во время обследования на гипертоническую болезнь у Богомазова также обнаружили артрит и подагру.

Ранее актеру Григорию Чабану стало плохо на сцене во время спектакля «Три сестры» в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Он потерял сознание.