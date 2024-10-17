Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:39, 17 октября 2024Культура

Солиста группы «Отпетые мошенники» госпитализировали в Москве

Солиста группы «Отпетые мошенники» Богомазова госпитализировали после пневмонии
Игорь Богомазов

Игорь Богомазов. Кадр: Базинян ТВ / YouTube

Солист группы «Отпетые мошенники» Игорь (Гарик) Богомазов был госпитализирован в Москве. Об этом передает Telegram-канал Mash.

По данным источника, музыканту стало плохо на фоне перенесенной пневмонии. Артист жаловался на слабость и артериальное давление.

Отмечается, что во время обследования на гипертоническую болезнь у Богомазова также обнаружили артрит и подагру.

Ранее актеру Григорию Чабану стало плохо на сцене во время спектакля «Три сестры» в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Он потерял сознание.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Состояние отбывающего срок Ефремова резко ухудшилось

      В России школьники фразой «будешь у меня сосать» ответили учительнице и поплатились

      Способность России противостоять «одному из самых сверхсекретных вооружений» ВСУ оценили

      Установлен новый рекорд в беспроводной передаче данных

      В отношении осужденного на 25 лет участника «Азова» возбудили дело о терроризме

      Звезда сериала «Чики» снялась без штанов и показала фото фанатам

      Россиянина задержали с партией замаскированного под шоколадные батончики гашиша

      «Ледяные цветы» появились в российском регионе

      Солиста группы «Отпетые мошенники» госпитализировали в Москве

      Москву накрыл «радиационный» туман

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше