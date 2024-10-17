В России отреагировали на способ Зеленского «принудить Москву к переговорам»

Чепа связал слова Зеленского о «принуждении к переговорам» с положением ВСУ

Озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским способы якобы принудить Москву к переговорам связаны с положением Вооруженным сил Украины (ВСУ) на фронте, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на высказывание украинского лидера.

«Мы прекрасно понимаем, как развивается ситуация. Мы ее контролируем. Идет плавное завершение СВО в соответствии с теми задачами, которые поставил президент России», — заявил Чепа.

По словам депутата, помимо приглашения в НАТО и передачу Украине пакета ракет, еще одним пунктом Зеленского, который был озвучен в «плане победы», является готовность Киева продолжить совершать террористические акты.

«Еще он говорил о необходимости перевода боевых действий на территорию России. Еще он говорил о необходимости увеличения финансовой поддержки, о переводе производства оружия в граничащие с Украиной государства. И все это, по его словам, нужно направить против России для того, чтобы заставить нас пойти на переговоры. В этом заключается так называемый мирный план», — добавил он.

Все это делается на фоне того, что фронт ВСУ сыпется на всей линии соприкосновения. Того, что Запад категорически устал и не готов оказывать ему такую поддержку. Это все делается на фоне того, что американцы боятся витка эскалации, который может привести к непоправимым последствиям Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее президент Украины раскрыл предложение предоставить Киеву комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который, по его мнению, якобы должен принудить Москву к переговорам. Помимо этого Зеленский заявил о необходимости немедленно направить Украине приглашение в НАТО, добавив, что само вступление в организацию последует позднее.