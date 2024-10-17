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15:58, 17 октября 2024Россия

В России отреагировали на способ Зеленского «принудить Москву к переговорам»

Чепа связал слова Зеленского о «принуждении к переговорам» с положением ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Omar Havana / AP

Озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским способы якобы принудить Москву к переговорам связаны с положением Вооруженным сил Украины (ВСУ) на фронте, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на высказывание украинского лидера.

«Мы прекрасно понимаем, как развивается ситуация. Мы ее контролируем. Идет плавное завершение СВО в соответствии с теми задачами, которые поставил президент России», — заявил Чепа.

По словам депутата, помимо приглашения в НАТО и передачу Украине пакета ракет, еще одним пунктом Зеленского, который был озвучен в «плане победы», является готовность Киева продолжить совершать террористические акты.

«Еще он говорил о необходимости перевода боевых действий на территорию России. Еще он говорил о необходимости увеличения финансовой поддержки, о переводе производства оружия в граничащие с Украиной государства. И все это, по его словам, нужно направить против России для того, чтобы заставить нас пойти на переговоры. В этом заключается так называемый мирный план», — добавил он.

Все это делается на фоне того, что фронт ВСУ сыпется на всей линии соприкосновения. Того, что Запад категорически устал и не готов оказывать ему такую поддержку. Это все делается на фоне того, что американцы боятся витка эскалации, который может привести к непоправимым последствиям

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее президент Украины раскрыл предложение предоставить Киеву комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который, по его мнению, якобы должен принудить Москву к переговорам. Помимо этого Зеленский заявил о необходимости немедленно направить Украине приглашение в НАТО, добавив, что само вступление в организацию последует позднее.

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