В России отреагировали на способ Зеленского «принудить Москву к переговорам»

Озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским способы якобы принудить Москву к переговорам связаны с положением Вооруженным сил Украины (ВСУ) на фронте, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на высказывание украинского лидера.
«Мы прекрасно понимаем, как развивается ситуация. Мы ее контролируем. Идет плавное завершение СВО в соответствии с теми задачами, которые поставил президент России», — заявил Чепа.
По словам депутата, помимо приглашения в НАТО и передачу Украине пакета ракет, еще одним пунктом Зеленского, который был озвучен в «плане победы», является готовность Киева продолжить совершать террористические акты.
«Еще он говорил о необходимости перевода боевых действий на территорию России. Еще он говорил о необходимости увеличения финансовой поддержки, о переводе производства оружия в граничащие с Украиной государства. И все это, по его словам, нужно направить против России для того, чтобы заставить нас пойти на переговоры. В этом заключается так называемый мирный план», — добавил он.
Все это делается на фоне того, что фронт ВСУ сыпется на всей линии соприкосновения. Того, что Запад категорически устал и не готов оказывать ему такую поддержку. Это все делается на фоне того, что американцы боятся витка эскалации, который может привести к непоправимым последствиям
Ранее президент Украины раскрыл предложение предоставить Киеву комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который, по его мнению, якобы должен принудить Москву к переговорам. Помимо этого Зеленский заявил о необходимости немедленно направить Украине приглашение в НАТО, добавив, что само вступление в организацию последует позднее.