США внесли в санкционные списки против России три юрлица

США внесли в санкционные списки три юрлица, связанных с разработкой БПЛА для РФ

США внесли в санкционные списки одно физическое и три юридических лица, которые, по мнению Вашингтона, связаны с разработкой беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Гарпия», использующегося в конфликте на Украине. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, передает ТАСС.

По словам представителя американской администрации, разработка беспилотника этой модели якобы велись в Китае в сотрудничестве с российскими оборонными предприятиями. В черные списки США попали две китайские компании, а также одна российская и ее генеральный директор — гражданин РФ.

Ранее правительство Великобритании расширило антироссийские санкции на компанию «Русгаздобыча» и 22 судна, в том числе 18 нефтяных танкеров и четыре танкера-газовоза. Нынешние ограничительные меры стали самыми масштабными из введенных против российского теневого флота, который занимается перевозкой нефти и газа в обход действующих ограничений. Они предполагают заморозку средств «Русгаздобычи» и запрет для судов на заход в британские порты и страхование британскими компаниями.