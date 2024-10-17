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15:46, 17 октября 2024Мир

Стало известно о поездках групп американских военных в Киев

Defense One: группы военных США ездят в Киев для получения информации о боях

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Группы американских военных ездят в Киев для получения информации о боях в ходе конфликта на Украине. Об этом пишет Defense One со ссылкой на командира командования армии США в Европе и Африке Дэррила Уильямса.

«Обучение происходит прямо сейчас, на тактическом уровне, на оперативном уровне, чтобы информировать стратегический уровень», — заявил генерал. Как пишет издание, небольшие группы американских военных регулярно приезжают в Киев под руководством генерал-лейтенанта Кертиса Баззарда, который в августе был назначен главой миссии по координации помощи Украине.

Утверждается, что военные могут находиться только на территории посольства США и не участвуют в боевых действиях. По данным Defense One, солдаты изучают использование военной техники в ходе боев на Украине для последующего анализа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о способе «принудить Москву к переговорам» в виде размещения ракет. Он также заявил о необходимости немедленно направить Украине приглашение в НАТО.

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      Виктория Кондратьева
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