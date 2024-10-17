Стало известно о попытках ВСУ выйти из Селидова

ТАСС: ВСУ пытаются выходить из Селидова в ДНР малыми группами

Бойцы Вооруженных сил Украины пытаются выходить из Селидова в Донецкой народной республике (ДНР) малыми группами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей силовых структур.

«Средства объективного контроля фиксируют попытки противника выйти малыми группами из Селидова. Нельзя сказать, что это носит массовое явление, но при этом нередкое, и с каждым днем все чаще», — заявил собеседник агентства.

По его словам, оперативная обстановка вокруг города ухудшается для украинских военных. Силовики подчеркнули, что в скором времени ВСУ примут решение либо об уничтожении личного состава в Селидове, как было в Угледаре, либо попытаются вывести свою группировку.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на красноармейском направлении в ДНР наблюдаются все предпосылки для «охвата» Селидова. При этом он отметил, что только российские военные знают, с какой стороны будет идти продвижение.