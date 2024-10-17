Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:41, 17 октября 2024Бывший СССР

Стало известно о попытках ВСУ выйти из Селидова

ТАСС: ВСУ пытаются выходить из Селидова в ДНР малыми группами

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины пытаются выходить из Селидова в Донецкой народной республике (ДНР) малыми группами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей силовых структур.

«Средства объективного контроля фиксируют попытки противника выйти малыми группами из Селидова. Нельзя сказать, что это носит массовое явление, но при этом нередкое, и с каждым днем все чаще», — заявил собеседник агентства.

По его словам, оперативная обстановка вокруг города ухудшается для украинских военных. Силовики подчеркнули, что в скором времени ВСУ примут решение либо об уничтожении личного состава в Селидове, как было в Угледаре, либо попытаются вывести свою группировку.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на красноармейском направлении в ДНР наблюдаются все предпосылки для «охвата» Селидова. При этом он отметил, что только российские военные знают, с какой стороны будет идти продвижение.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали об «одном из самых сверхсекретных вооружений Украины». Что Киев захотел атаковать данным оружием?

      В США признались в нехватке украинских пилотов для F-16

      Россиянин с килограммами марихуаны ловил попутку на трассе и попался Росгвардии

      Адвокат Мбаппе рассказала о способе доказать его невиновность

      В России мужчина избил школьника из-за светлой кофты и фиолетовой куртки

      Россиянка перекрестила ухажера в номере отеля и поплатилась

      «Решение уже есть». В России заявили, что Запад разрешил Украине бить вглубь страны

      Бросивший младенца в сугроб блогер Косенко распродал активы до отъезда из России

      Стало известно о попытках ВСУ выйти из Селидова

      На Западе предрекли кризис в отношениях США и Европы после победы Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше