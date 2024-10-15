В ДНР заявили о предпосылках для «охвата» Селидово

Глава ДНР Пушилин заявил, что есть все предпосылки для «охвата» Селидово

На красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) наблюдаются все предпосылки для «охвата» Селидово. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Есть все предпосылки, что город будет охвачен. Это если смотреть на карту», — сказал он. Пушилин отметил, что только российские военные знают, с какой стороны будет идти продвижение.

По его словам, на этом направлении важен каждый населенный пункт. Глава ДНР объяснил, что на указанном участке фронта украинские войска создавали укрепрайон.