Стало известно о желании бригады ВСУ оставить позиции на харьковском направлении

РИА: бригада ВСУ на харьковском направлении угрожает оставить позиции

Солдаты 143-й пехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящейся на харьковском направлении, заявили о своем желании оставить позиции, передает РИА Новости, ссылаясь на представителей пророссийского подполья.

«Украинские военнослужащие из 143-й отдельной пехотной бригады ВСУ открыто обратились к своему командованию, угрожая массово и организованно оставить позиции на харьковском направлении», — передает агентство слова подпольщика.

Он добавил, что в подразделении не хватает офицеров, БПЛА и боеприпасов, а в некоторых частях процветает дезертирство.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили большую часть 152-й отдельной егерской бригады ВСУ под Покровском в Донецкой народной республике (ДНР). Большая часть из них — это новобранцы, не имевшие боевого опыта и отправленные на передовую в качестве «пушечного мяса».