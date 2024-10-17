The Astrophysical Journal: обнаружена аномальная звезда

Ученые из Университета Флориды и Северокаролинского государственного университета обнаружили аномальную звезду J0524-0336, которая может поставить под сомнение существующие модели эволюции звезд и их способности производить элементы по мере старения. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal.

Звезда J0524-0336 представляет собой эволюционировавшую звезду, находящуюся на поздних стадиях своей жизни и обладающую размерами, превышающими солнечные в 30 раз. В ней было обнаружено неожиданно высокое содержание лития, что противоречит общепринятой теории, что звезды теряют легкие элементы, такие как литий, по мере своего старения. Высокий уровень лития в данной звезде наводит на размышления о необходимости пересмотра существующих представлений об эволюции звезд и процессах нуклеосинтеза.

Для изучения звездной структуры и состава ученые применили метод спектроскопии, который использует длины волн света для измерения количества элементов, находящихся в звезде. В ходе исследования спектра J0524-0336, проведенного в 2018 году, исследователи обнаружили сигнал, указывающий на наличие лития, который позже подтвердили с помощью дополнительных спектров, собранных в 2019 году.

Команда сделала вывод, что содержание лития в J0524-0336 значительно превышает уровень, зарегистрированный в любых других известных звездах. Это открытие стало предметом дальнейшего обсуждения, поскольку астрономы выдвинули несколько гипотез о причинах такого аномального содержания лития. Одна из гипотез заключается в том, что звезда могла поглотить небесное тело, богатое литием, в результате недавнего взаимодействия.

Авторы подчеркивают важность наблюдений за околозвездным диском и возможными последствиями звездного взаимодействия, чтобы определить источник лития в данной звезде.