Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 18 октября 2024Наука и техника

Обнаружена аномальная звезда

The Astrophysical Journal: обнаружена аномальная звезда

Фото: Greg Rakozy / Unsplash

Ученые из Университета Флориды и Северокаролинского государственного университета обнаружили аномальную звезду J0524-0336, которая может поставить под сомнение существующие модели эволюции звезд и их способности производить элементы по мере старения. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal.

Звезда J0524-0336 представляет собой эволюционировавшую звезду, находящуюся на поздних стадиях своей жизни и обладающую размерами, превышающими солнечные в 30 раз. В ней было обнаружено неожиданно высокое содержание лития, что противоречит общепринятой теории, что звезды теряют легкие элементы, такие как литий, по мере своего старения. Высокий уровень лития в данной звезде наводит на размышления о необходимости пересмотра существующих представлений об эволюции звезд и процессах нуклеосинтеза.

Для изучения звездной структуры и состава ученые применили метод спектроскопии, который использует длины волн света для измерения количества элементов, находящихся в звезде. В ходе исследования спектра J0524-0336, проведенного в 2018 году, исследователи обнаружили сигнал, указывающий на наличие лития, который позже подтвердили с помощью дополнительных спектров, собранных в 2019 году.

Команда сделала вывод, что содержание лития в J0524-0336 значительно превышает уровень, зарегистрированный в любых других известных звездах. Это открытие стало предметом дальнейшего обсуждения, поскольку астрономы выдвинули несколько гипотез о причинах такого аномального содержания лития. Одна из гипотез заключается в том, что звезда могла поглотить небесное тело, богатое литием, в результате недавнего взаимодействия.

Авторы подчеркивают важность наблюдений за околозвездным диском и возможными последствиями звездного взаимодействия, чтобы определить источник лития в данной звезде.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Рогов назвал возможное появление ядерного оружия на Украине ошибкой. Он предупредил, что это создаст угрозу для Европы

      В России запретят три вида ПЭТ-упаковки

      Журналистка «Дождя» получала переводы с Украины

      Боррель озвучил причину ликвидации лидера ХАМАС Синвара

      Обнаружена аномальная звезда

      В Германии захотели прекратить снабжать Украину оружием

      Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта на Украине

      Девушка заглянула в телефон лучшей подруги и узнала неприятный факт о ней

      В Приамурье произошло смертельное ДТП

      «Хезболла» объявила о новом этапе эскалации конфликта с Израилем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше