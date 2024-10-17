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21:21, 17 октября 2024Из жизни

Строитель на пенсии нашел в поле древнюю монету стоимостью 760 тысяч рублей

В Великобритании строитель нашел редчайшую монету стоимостью 760 тысяч рублей

Фото: Oliver Berg / DPA / Globallookpress.com

В Великобритании выставят на продажу редчайшую римскую монету, стоимость которой оценивается в шесть тысяч фунтов стерлингов (около 760 тысяч рублей). Об этом сообщает BBC News.

Монету нашел 59-летний строитель Пол Кейпвелл, которому пришлось уйти на пенсию из-за больного сердца. Кладоискательство увлекало его с юных лет, но свою главную находку он совершил в 2022 году. Древняя монета попалась ему в поле, которое он много раз прочесывал с металлоискателем.

Я ходил на это поле больше 20 лет и нашел там несколько римских и средневековых монет. В тот раз я приехал со своим металлоискателем Equinox 800, но мне попалось только несколько ружейных гильз. Решил вернуться к машине, которую припарковал на краю поля. В пяти метрах от нее металлоискатель вдруг сработал. Римская монета из серебра оказалась на глубине 20 сантиметров

Пол Кейпвеллкладоискатель
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Кейпвелл не подозревал о ценности своей находки, пока не показал ее фотографию специалисту. Оказалось, что ему попалась монета римского императора Траяна, отчеканенная в 107-м году нашей эры. Они настолько редки, что за последние 25 лет попадали на рынок только два раза. Монету, которую обнаружил Кейпвелл, выставят на аукцион до конца октября.

Ранее сообщалось, что в ЮАР за рекордную сумму продали редчайшую монету 1902 года выпуска. С молотка ушла одна из 986 монет, которые называют Veld Pond (полевой фунт).

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      Олег Парамонов
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