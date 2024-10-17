Сверстник избил российского школьника, оплевал его и попал на видео

На Алтае в гимназии избили школьника и сняли это на видео

На Алтае в гимназии сверстник избил российского школьника ногами и оплевал его. Инцидент попал на видео, который снимали другие школьники, ролик опубликовали в Telegram-канале «Криминал / ДТП / ЧП».

На кадрах видно, как подросток с силой несколько раз наносит удары ногами по голове сидящему на полу школьнику. Пострадавший забился в угол и закрыл лицо руками. Закончив избиение, подросток плюнул в сторону своей жертвы.

Суть конфликта неизвестна. Как пишет «Комсомольская правда», случаем уже заинтересовались в полиции, Следственном комитете и прокуратуре. Проводится проверка. В установлении обстоятельств произошедшего также задействовали администрацию гимназии, Министерство образования и науки региона, комиссию по делам несовершеннолетних и родителей учеников.

Ранее в Башкортостане двух восьмиклассников толпой избили из-за присланного шестикласснице дикпика. После издевательств юношей заставили извиняться на камеру.