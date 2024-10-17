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12:52, 17 октября 2024Бывший СССР

Токаев рассказал о причинах непобедимости России

Токаев: непобедимость России в ее военном потенциале и поддержке населения

Фото: Сергей Савостьянов / POOL / ТАСС

Непобедимость России находится в ее военном потенциале и поддержке населения политики президента Владимира Путина. Такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

«Россия в военном отношении непобедима. Это факт, подтверждаемый и военным потенциалом России, и поддержкой населением этой страны политики президента Путина», — рассказал Токаев о своих переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Он добавил, что разрешения конфликта на территории Украины необходимо добиваться мирными переговорами, беря во внимание предложения всех государств.

Ранее стало известно, что Токаев планирует принять участие в саммите БРИКС в Казани и выступит там 24 октября на расширенном заседании организации в формате «аутрич».

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