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10:23, 16 октября 2024Бывший СССР

Президент Казахстана запланировал принять участие в саммите БРИКС

Президент Казахстана Токаев планирует принять участие в саммите БРИКС

Фото: Сергей Савостьянов / POOL / ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует принять участие в саммите БРИКС в Казан. Об этом сообщил советник — пресс-секретарь Токаева Берик Уали в интервью агентству Тенгриньюс.

По его словам, глава Казахстана планирует выступить там 24 октября на расширенном заседании организации в формате «аутрич». Он добавил, что Казахстан с интересом наблюдает за эволюцией БРИКС и поддерживает призывы основателей организации приложить все усилия для построения «справедливого и демократического миропорядка, свободного от гегемонии каких-либо сверхдержав».

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      Илья Таксюр
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